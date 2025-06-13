Могут забрать выплаты: кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление

В 2025 году некоторым украинским пенсионерам необходимо будет подать отдельное заявление в Пенсионный фонд. В случае несвоевременного обращения существует риск потерять право на получение пенсии.

Так, пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях Украины или покинувшие эти регионы, должны до 31 декабря 2025 года подать в Пенсионный фонд Украины заявление, что не получают пенсию от РФ. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Заявление об отсутствии пенсионных выплат со стороны России можно подать одним из двух способов:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту регистрации или проживания;

подать документ онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Все пенсионеры, которые покинули временно оккупированные территории Украины, обязаны подать соответствующее заявление, независимо от даты выезда – как до, так и после 24 февраля 2022 года.

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Как дистанционно подать заявление о неполучении пенсии

Юристы из общественной организации "Донбасс СОС" рекомендуют подавать заявление о неполучении пенсии от России лично в сервисном центре Пенсионного фонда. Это позволяет одновременно пройти идентификацию и подтвердить пребывание на контролируемой территории Украины.

Впрочем, если личный визит в Пенсионный фонд невозможен, заявление можно подать дистанционно следующим образом:

Перейти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В верхнем правом углу найти раздел "Дистанционное информирование" и выбрать его. В соответствующем пункте нужно поставить отметку возле утверждения: "Не получаю пенсию в другой стране, в частности от пенсионных органов Российской Федерации". Далее следует нажать кнопку "Сохранить" и подтвердить подачу заявления с помощью электронной подписи.

Заявление об отсутствии пенсионных выплат со стороны России можно составлять в свободной форме. В то же время письмо, направленное на обычную электронную почту Пенсионного фонда, не будет рассматриваться как официальное обращение.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине фиксируется резкое сокращение количества пенсионеров.

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