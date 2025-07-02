Размер пенсии определяется несколькими факторами, среди которых важную роль играет приобретенный стаж. Кроме того, значительное влияние имеет размер дохода лица.

Возраст также является важным фактором для выхода на пенсию, отмечает "24 Канал". В этом году, если человек имеет только 15 лет стажа, он сможет выйти на пенсию только в 65 лет. Выйти на заслуженный отдых раньше не получится, поскольку для этого нужен больший накопленный стаж для возраста 60 или 63 года.

Рассмотрим несколько примеров, когда доход лица составляет:

минимальную заработную плату – 8 тысяч гривен;

средний доход (по итогам первого квартала 2025 года) – 23 460 гривен.

Если человек выходит на пенсию в 65 лет, имеет 15 лет стажа и получает минимальную зарплату, его фактическая пенсия составит около 1,3 тысячи гривен.

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Однако правительство определило минимальный размер пенсии, которую должен получать каждый пенсионер. В этом случае выплата будет увеличена до 3038 гривен, то есть, пенсионеру доплатят до минимальной суммы.

Какую пенсию будет получать украинец, накопивший 15 лет стажа. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор

Пенсия будет выше, если учитывать средний доход при указанных условиях, и составит примерно 3,9 тысяч гривен.

Какую пенсию будет получать украинец, накопивший 15 лет стажа. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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