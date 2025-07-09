Яка категорія пенсіонерів отримає 3 тисячі гривень доплати у серпні

У серпні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає додаткові грошові виплати, приурочені до Дня Незалежності України. Йдеться про одноразову допомогу в розмірі до 3,1 тисячі гривень, яка буде нарахована окремим категоріям громадян разом із основною пенсією.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). Згідно з постановою Кабінету міністрів, така допомога передбачена відповідно до законів, які гарантують соціальний захист ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Розмір виплати залежатиме від статусу отримувача. Зокрема, додаткову підтримку отримають учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні в’язні концтаборів і гетто, а також ті, кого примусово вивезли на роботи під час війни.

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Окремо на виплати можуть розраховувати родичі загиблих військовослужбовців, дружини та чоловіки померлих ветеранів, які не вступали у новий шлюб, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед державою. Найвища сума — 3,1 тисячі гривень — передбачена для осіб з першою групою інвалідності через воєнні дії або тих, хто має визначені державою особливі заслуги.

Виплати будуть здійснені автоматично, без необхідності додатково звертатися до органів соціального захисту. Усі нарахування відбудуться у серпні разом із основною пенсією.

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