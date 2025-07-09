Какая категория пенсионеров получит 3 тысячи гривен доплаты в августе

В августе 2025 года часть украинских пенсионеров получат дополнительные денежные выплаты, приуроченные ко Дню Независимости Украины. Речь идет об единовременной помощи в размере до 3,1 тысяч гривен, которая будет начислена отдельным категориям граждан вместе с основной пенсией.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Согласно постановлению Кабинета министров, такая помощь предусмотрена в соответствии с законами, гарантирующими социальную защиту ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Размер выплаты будет зависеть от статуса получателя. В частности, дополнительную поддержку получат участники боевых действий, ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны, бывшие узники концлагерей и гетто, а также принудительно вывезенные на работы во время войны.

Читайте также: Работающие пенсионеры имеют право на доплаты к пенсии в 2025 году: как получить

Отдельно на выплаты могут рассчитывать родственники погибших военнослужащих, супруги и мужья умерших ветеранов, не вступающих в новый брак, а также граждане, имеющие особые заслуги перед государством. Самая высокая сумма — 3,1 тысяч гривен — предусмотрена для лиц с первой группой инвалидности из-за военных действий или тех, кто имеет определенные государством особые заслуги.

Выплаты будут произведены автоматически, без необходимости дополнительно обращаться в органы социальной защиты. Все начисления пройдут в августе вместе с основной пенсией.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !