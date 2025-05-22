Яка категорія українців має право на знижку на комунальні послуги
В Україні понад 1,5 млн осіб мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг. Це законодавча гарантія для певних соціально вразливих груп населення.
Про те, хто саме може претендувати на ці пільги, які послуги вони охоплюють і як їх оформити, повідомляє Міністерство соціальної політики України. Пільга — це передбачена законом можливість повністю або частково не сплачувати за комунальні послуги. У деяких випадках вона призначається незалежно від доходів, в інших — з урахуванням сукупного доходу родини.
Якщо в одній оселі проживає кілька осіб, які мають право на пільги, розрахунок здійснюється для тієї особи, чий пільговий відсоток найвищий.
Які послуги покриваються пільгами
Пільгове відшкодування може застосовуватись до:
- плати за житло (включаючи обслуговування будинку і прибудинкової території);
- управління багатоквартирним будинком;
- централізованого постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення;
- опалення (газове, електричне або централізоване);
- електропостачання;
- постачання та транспортування природного газу;
- вивезення побутового сміття;
- закупівлі твердого палива чи балонного газу — для тих, хто не має централізованого опалення.
Хто має право на пільги
Пільги призначаються представникам таких категорій:
Захисники України та їхні родини:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- родичі загиблих військових, добровольців, полонених чи зниклих безвісти;
- постраждалі учасники Революції Гідності.
Чорнобильці:
- ліквідатори аварії на ЧАЕС;
- сім’ї померлих ліквідаторів;
- родини з дітьми-інвалідами внаслідок катастрофи;
- діти, які постраждали через аварію.
Особи з особливими заслугами:
- ветерани праці, реабілітовані громадяни, жертви нацистських переслідувань;
- вдови або вдівці осіб із державними заслугами.
Ветерани силових структур:
- військові пенсіонери, ветерани поліції, служби з надзвичайних ситуацій, податкової, судової охорони тощо;
- родини загиблих службовців;
- особи з інвалідністю, що отримали її під час служби.
Багатодітні родини та прийомні сім’ї:
- сім’ї з трьома і більше дітьми, які спільно проживають понад рік;
- дитячі будинки сімейного типу.
Пенсіонери, які проживають у селі:
- колишні працівники сфери освіти, культури, охорони здоров’я, бібліотек, аграрної галузі.
Як оформити пільгу
Подати документи можна кількома способами:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою — на адресу органів ПФУ;
- онлайн — через мобільний застосунок ПФУ або портал електронних послуг.
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Перед цим необхідно подати заяву для внесення до Реєстру пільговиків.
У разі перевищення встановленого рівня доходів, замість пільги можна звернутися за субсидією — державна допомога, що компенсує частину витрат на ЖКП для малозабезпечених домогосподарств.
Субсидії й пільги не замінюють одна одну і можуть існувати паралельно. Якщо не підходите під пільгову категорію — варто уточнити умови отримання субсидії у місцевому органі соцзахисту.
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