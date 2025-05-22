Яка категорія українців має право на знижку на комунальні послуги

В Україні понад 1,5 млн осіб мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг. Це законодавча гарантія для певних соціально вразливих груп населення.

Про те, хто саме може претендувати на ці пільги, які послуги вони охоплюють і як їх оформити, повідомляє Міністерство соціальної політики України. Пільга — це передбачена законом можливість повністю або частково не сплачувати за комунальні послуги. У деяких випадках вона призначається незалежно від доходів, в інших — з урахуванням сукупного доходу родини.

Якщо в одній оселі проживає кілька осіб, які мають право на пільги, розрахунок здійснюється для тієї особи, чий пільговий відсоток найвищий.

Які послуги покриваються пільгами

Пільгове відшкодування може застосовуватись до:

плати за житло (включаючи обслуговування будинку і прибудинкової території);

управління багатоквартирним будинком;

централізованого постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення;

опалення (газове, електричне або централізоване);

електропостачання;

постачання та транспортування природного газу;

вивезення побутового сміття;

закупівлі твердого палива чи балонного газу — для тих, хто не має централізованого опалення.

Хто має право на пільги

Пільги призначаються представникам таких категорій:

Захисники України та їхні родини:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

родичі загиблих військових, добровольців, полонених чи зниклих безвісти;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Чорнобильці:

ліквідатори аварії на ЧАЕС;

сім’ї померлих ліквідаторів;

родини з дітьми-інвалідами внаслідок катастрофи;

діти, які постраждали через аварію.

Особи з особливими заслугами:

ветерани праці, реабілітовані громадяни, жертви нацистських переслідувань;

вдови або вдівці осіб із державними заслугами.

Ветерани силових структур:

військові пенсіонери, ветерани поліції, служби з надзвичайних ситуацій, податкової, судової охорони тощо;

родини загиблих службовців;

особи з інвалідністю, що отримали її під час служби.

Багатодітні родини та прийомні сім’ї:

сім’ї з трьома і більше дітьми, які спільно проживають понад рік;

дитячі будинки сімейного типу.

Пенсіонери, які проживають у селі:

колишні працівники сфери освіти, культури, охорони здоров’я, бібліотек, аграрної галузі.

Як оформити пільгу

Подати документи можна кількома способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою — на адресу органів ПФУ;

онлайн — через мобільний застосунок ПФУ або портал електронних послуг.

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Перед цим необхідно подати заяву для внесення до Реєстру пільговиків.

У разі перевищення встановленого рівня доходів, замість пільги можна звернутися за субсидією — державна допомога, що компенсує частину витрат на ЖКП для малозабезпечених домогосподарств.

Субсидії й пільги не замінюють одна одну і можуть існувати паралельно. Якщо не підходите під пільгову категорію — варто уточнити умови отримання субсидії у місцевому органі соцзахисту.

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