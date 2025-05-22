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Какая категория украинцев имеет право на скидку на коммунальные услуги

Цихоцкая Мария

Какая категория украинцев имеет право на скидку на коммунальные услуги
Более 1,5 млн украинцев имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг

В Украине более 1,5 млн. человек имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это законодательная гарантия для определенных социально уязвимых групп населения.

О том, кто может претендовать на эти льготы, какие услуги они охватывают и как их оформить, сообщает Министерство социальной политики Украины. Льгота – это предусмотренная законом возможность полностью или частично не платить за коммунальные услуги. В некоторых случаях она назначается независимо от доходов, в других – с учетом совокупного дохода семьи.

Если в одном доме проживает несколько лиц, имеющих право на льготы, расчет производится для того лица, чей льготный процент самый высокий.

Какие услуги покрываются льготами

Льготное возмещение может применяться к:

  • платы за жилье (включая обслуживание дома и придомовой территории);
  • управление многоквартирным домом;
  • централизованной поставки горячей и холодной воды, а также водоотвода;
  • отопление (газовое, электрическое или централизованное);
  • электроснабжение;
  • снабжение и транспортировка природного газа;
  • вывоз бытового мусора;
  • закупки твердого топлива или баллонного газа для тех, кто не имеет централизованного отопления.

Кто имеет право на льготы

Льготы назначаются представителям следующих категорий:

Защитники Украины и их семьи:

  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • родственники погибших военных, добровольцев, пленных или пропавших без вести;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства.

Чернобыльцы:

  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС;
  • семьи умерших ликвидаторов;
  • семьи с детьми-инвалидами в результате крушения;
  • дети, пострадавшие из-за аварии.

Лица с особыми заслугами:

  • ветераны труда, реабилитированные граждане, жертвы нацистских преследований;
  • вдовы или вдовцы лиц с государственными заслугами.

Ветераны силовых структур:

  • военные пенсионеры, ветераны полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, налоговой, судебной охране и т.п.;
  • семьи погибших служащих;
  • лица с инвалидностью, получившие его во время службы.

Многодетные семьи и приемные семьи:

  • семьи с тремя и более детьми, совместно проживающими более года;
  • детские дома семейного типа.

Пенсионеры, проживающие в селе:

  • бывшие работники сферы образования, культуры, здравоохранения, библиотек, аграрной отрасли.

Как оформить льготу

Подать документы можно несколькими способами:

  • лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • почтой - в адрес органов ПФУ;
  • онлайн – через мобильное приложение ПФУ или портал электронных услуг.

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Перед этим необходимо подать заявление для внесения в Реестр льготников.

В случае превышения установленного уровня доходов вместо льготы можно обратиться за субсидией — государственная помощь, компенсирующая часть расходов на ЖКУ для малообеспеченных домохозяйств.

Субсидии и льготы не заменяют друг друга и могут существовать параллельно. Если не подходите под льготную категорию, следует уточнить условия получения субсидии в местном органе соцзащиты.

Ранее мы говорили, что не все украинцы получат пенсию в 65 лет.

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