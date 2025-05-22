Какая категория украинцев имеет право на скидку на коммунальные услуги

В Украине более 1,5 млн. человек имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это законодательная гарантия для определенных социально уязвимых групп населения.

О том, кто может претендовать на эти льготы, какие услуги они охватывают и как их оформить, сообщает Министерство социальной политики Украины. Льгота – это предусмотренная законом возможность полностью или частично не платить за коммунальные услуги. В некоторых случаях она назначается независимо от доходов, в других – с учетом совокупного дохода семьи.

Если в одном доме проживает несколько лиц, имеющих право на льготы, расчет производится для того лица, чей льготный процент самый высокий.

Какие услуги покрываются льготами

Льготное возмещение может применяться к:

платы за жилье (включая обслуживание дома и придомовой территории);

управление многоквартирным домом;

централизованной поставки горячей и холодной воды, а также водоотвода;

отопление (газовое, электрическое или централизованное);

электроснабжение;

снабжение и транспортировка природного газа;

вывоз бытового мусора;

закупки твердого топлива или баллонного газа для тех, кто не имеет централизованного отопления.

Кто имеет право на льготы

Льготы назначаются представителям следующих категорий:

Защитники Украины и их семьи:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

родственники погибших военных, добровольцев, пленных или пропавших без вести;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Чернобыльцы:

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

семьи умерших ликвидаторов;

семьи с детьми-инвалидами в результате крушения;

дети, пострадавшие из-за аварии.

Лица с особыми заслугами:

ветераны труда, реабилитированные граждане, жертвы нацистских преследований;

вдовы или вдовцы лиц с государственными заслугами.

Ветераны силовых структур:

военные пенсионеры, ветераны полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, налоговой, судебной охране и т.п.;

семьи погибших служащих;

лица с инвалидностью, получившие его во время службы.

Многодетные семьи и приемные семьи:

семьи с тремя и более детьми, совместно проживающими более года;

детские дома семейного типа.

Пенсионеры, проживающие в селе:

бывшие работники сферы образования, культуры, здравоохранения, библиотек, аграрной отрасли.

Как оформить льготу

Подать документы можно несколькими способами:

лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой - в адрес органов ПФУ;

онлайн – через мобильное приложение ПФУ или портал электронных услуг.

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Перед этим необходимо подать заявление для внесения в Реестр льготников.

В случае превышения установленного уровня доходов вместо льготы можно обратиться за субсидией — государственная помощь, компенсирующая часть расходов на ЖКУ для малообеспеченных домохозяйств.

Субсидии и льготы не заменяют друг друга и могут существовать параллельно. Если не подходите под льготную категорию, следует уточнить условия получения субсидии в местном органе соцзащиты.

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