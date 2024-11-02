Яка категорія військовозобов‘язаних втратить відстрочку у листопаді: відповідь юриста

У контексті триваючої мобілізації в Україні важливо розуміти особливості надання та скасування відстрочок від призову. За інформацією адвокатки Тетяни Савченко, наразі немає підтверджених змін щодо скасування існуючих відстрочок.

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема статті 23, особи з інвалідністю зберігають право на відстрочку незалежно від групи. Інші законні підстави для відстрочки також залишаються чинними за умови належного оформлення документів. Про це пише Уніан.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Проте існують категорії громадян, які не можуть отримати відстрочку:

Студенти заочної та вечірньої форми навчання

Особи, які здобувають другу вищу освіту

Багатодітні батьки з заборгованістю по аліментах

Особи, що доглядають за родичами з інвалідністю 3 групи (за певними винятками)

Одинокі батьки за наявності матері, не позбавленої батьківських прав

Працівники установ Міноборони

Військовозобов'язані, визнані придатними після повторної ВЛК

Підстави для анулювання відстрочки включають:

Закінчення терміну дії

Досягнення дитиною повноліття (крім випадків інвалідності)

Смерть особи, за якою здійснювався догляд

Звільнення з броньованої посади

Порушення умов надання відстрочки

Надання недостовірних даних при оформленні

Важливо пам'ятати, що наявність законних підстав для відстрочки не звільняє від необхідності її належного оформлення та своєчасного продовження.

Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право на відстрочку від призову студенти іноземних ВНЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!