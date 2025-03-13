Яка зарплата та стаж необхідні для отримання 11 000 грн пенсії

Розмір пенсійних виплат в Україні визначається не тільки віком виходу на пенсію та тривалістю страхового стажу. Важливим фактором також є рівень офіційної заробітної плати.

Щоб претендувати на високу пенсію, не завжди потрібен значний трудовий стаж або спеціальні пільги. Про це пише "24 Канал".

Висока офіційна заробітна плата нерідко стає ключовим фактором для значного збільшення пенсійних виплат.

Щоб у березні 2025 року пенсія досягла 11 000 гривень, необхідно відповідати певним критеріям. Визначити їх можна за допомогою пенсійного калькулятора.

Який стаж потрібен для пенсії 11 000 грн. Джерело: Скриншот з Пенсійного калькулятора

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Якщо вихід на пенсію відбувається на загальних умовах, без врахування пільг для ветеранів, дітей війни, почесних донорів та інших категорій, чоловікові у 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Щоб претендувати на пенсію такого розміру, його середньомісячний заробіток повинен бути не меншим за 31 400 гривень.

Необхідний страховий стаж для виходу на пенсію:

у 2025 році вихід на пенсію у 60 років можливий тільки за наявності мінімум 32 років страхового стажу;

якщо стаж складає від 22 до 31 року, право на пенсію надається після досягнення 63 років;

тим, у кого страховий стаж від 15 до 21 року, пенсійні виплати будуть доступні лише після 65 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нараховують стаж, набутий за межами України.

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