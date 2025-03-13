Какая зарплата и стаж необходимы для получения 11 000 грн пенсии

Размер пенсионных выплат в Украине определяется не только возрастом выхода на пенсию и продолжительностью страхового стажа. Важным фактором также является уровень официальной заработной платы.

Чтобы претендовать на высокую пенсию, не всегда нужен значительный трудовой стаж или специальные льготы. Об этом пишет "24 Канал".

Высокая официальная заработная плата нередко становится ключевым фактором для значительного увеличения пенсионных выплат.

Чтобы в марте 2025 года пенсия достигла 11 000 гривен, необходимо соответствовать определенным критериям. Определить их можно с помощью пенсионного калькулятора.

Какой стаж требуется для пенсии 11 000 грн. Источник: Скриншот из Пенсионного калькулятора

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Если выход на пенсию происходит на общих условиях, без учета льгот для ветеранов, детей войны, почетных доноров и других категорий, мужчине в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа.

Чтобы претендовать на пенсию такого размера, его среднемесячный заработок должен быть не менее 31 400 гривен.

Необходимый страховой стаж для выхода на пенсию:

в 2025 году выход на пенсию в 60 лет возможен только при наличии минимум 32 лет страхового стажа;

если стаж составляет от 22 до 31 года, право на пенсию предоставляется по достижении 63 лет;

тем, у кого страховой стаж от 15 до 21 года, пенсионные выплаты будут доступны только после 65 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как насчитывают стаж, приобретенный за пределами Украины.

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