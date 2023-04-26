Які 4 засоби відмиють унітаз до ідеальної білизни: простий лайфхак

Незважаючи на зусилля доглядати за унітазом та утримувати його в чистоті, на його поверхні все ж з'являється вапняковий наліт, який надзвичайно важко видалити звичайним способом. Для того, щоб позбутися від цього неприємного явища, зазвичай доводиться використовувати дуже агресивну хімію.

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Проте, існують альтернативні методи чищення від вапнякового нальоту, які можна легко зробити в домашніх умовах. Один з таких методів складається всього з чотирьох компонентів, дуже легко готується та дає вражаючі результати. Він здатен зробити сантехніку білою та бездоганною.

Щоб приготувати цей засіб, потрібно змішати гірчичний порошок, лимонну кислоту та картопляний крохмаль в одній ємності. Кожного інгредієнта необхідно додавати по одній столовій ложці. Ці компоненти здатні розчинити вапняковий наліт та іржу, діючи як абразивний засіб.

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Далі, до отриманої суміші потрібно додати перекис водню. Як результат, вам належить отримати густу кашку.

За допомогою губки необхідно нанести отриману пасту на поверхню унітаза та видалити незначні забруднення.

Для того, щоб позбутися від стійких забруднень, які не зникли при першому застосуванні пасти, необхідно замочити щільні паперові рушники в отриманій суміші та прикласти до забруднення на пів години. Після цього часу весь бруд має розчинитися.

Після закінчення пів години зніміть рушники. При необхідності можна потерти поверхню тими самими листочками. Але, як правило, цього не потрібно.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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