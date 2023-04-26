Какие 4 средства отмоют унитаз до идеального белья: простой лайфхак

Несмотря на усилия по уходу за унитазом и содержать его в чистоте, на его поверхности все же появляется известняковый налет, который чрезвычайно трудно удалить обычным способом. Для того чтобы избавиться от этого неприятного явления, обычно приходится использовать очень агрессивную химию.

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Однако существуют альтернативные методы чистки от известнякового налета, которые можно легко совершить в домашних условиях. Один из таких методов состоит всего из четырех компонентов, очень легко готовится и дает поразительные результаты. Он способен сделать сантехнику белой и безупречной.

Чтобы приготовить это средство, следует смешать горчичный порошок, лимонную кислоту и картофельный крахмал в одной емкости. Каждого ингредиента нужно добавлять по одной столовой ложке. Эти компоненты способны растворить известняковый налет и ржавчину, действуя как абразивное средство.

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Далее, к полученной смеси нужно добавить перекись водорода. Как результат, вам предстоит получить густую кашицу.

При помощи губки нужно нанести полученную пасту на поверхность унитаза и удалить маленькие загрязнения.

Для того чтобы избавиться от стойких загрязнений, не исчезнувших при первом применении пасты, необходимо замочить плотные бумажные полотенца в полученной смеси и приложить к загрязнению на пол часа. После этого времени вся грязь должна раствориться.

По истечении получаса снимите полотенца. При необходимости можно потереть поверхность теми же листочками. Но, как правило, этого не нужно.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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