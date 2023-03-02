Які 4 види продуктів краще не вживати після 40 років, якщо ви хочете схуднути

Після 40 років обмін речовин уповільнюється, тому схуднути стає складніше. Є певні продукти, які краще виключити з раціону тим, хто хоче скинути зайву вагу. Своїми порадами поділилася експерт із питань харчування Ліза Р. Янг. Вона закликала відмовитися від чотирьох видів продуктів тих, хто хоче струнку фігуру.

Читайте також: Чому варто їсти яблука щоденно

Продукти низьким вмістом клітковини. Клітковина важлива тим, що дає тривале відчуття ситості. Продукти з високим рівнем клітковини знижують рівень холестерину, допомагають контролювати рівень глюкози у крові та нормалізують перистальтику кишківника. Ліза порадила не їсти білий хліб, сухі пластівці, макарони з м'яких сортів пшениці, твердий син та супи-пюре. Краще віддавати перевагу свіжим овочам та фруктам, кефіру, натуральному йогурту та кашам; Оброблене м'ясо. У обробленому м'ясі багато жиру. Ковбаси, сосиски та інші вироби можуть провокувати запальні процеси в організмі та сприяти набору ваги. Краще замість них вживати індичку чи курку; Ультраперероблені продукти. Вони заважають зниженню ваги та підвищують ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Така їжа сприяє стрибкам рівня цукру в крові та може призвести до діабету. Краще не вживати чипси, печиво та фастфуд, а замінити їх рибою, бобами, горіхами, овочами та фруктами; Фруктові соки. У магазинних соках багато цукру. Вони проходять обробку, тому там немає клітковини. Часте вживання таких напоїв призводить до набору ваги. Покупні фруктові соки краще замінити чистою водою або трав'яним чаєм.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Раніше лікарі розповіли про 11 способів зменшити передчасне старіння шкіри та запобігти появі зморшок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!