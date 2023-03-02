Какие 4 вида продуктов лучше не употреблять после 40 лет, если вы хотите похудеть

После 40 лет обмен веществ замедляется, потому похудеть становится сложнее. Есть некоторые продукты, которые лучше исключить из рациона тем, кто хочет сбросить лишний вес. Своими советами поделилась эксперт по вопросам питания Лиза Р. Янг. Она призвала отказаться от четырех видов продуктов, желающих стройную фигуру.

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Продукты низким содержанием клетчатки. Клетчатка важна тем, что дает продолжительное чувство сытости. Продукты с высоким уровнем клетчатки снижают уровень холестерина, помогают контролировать уровень глюкозы в крови и нормализуют перистальтику кишечника. Лиза посоветовала не кушать белый хлеб, сухие хлопья, макароны из мягких сортов пшеницы, твердый сын и супы-пюре. Лучше отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, кефиру, натуральному йогурту и кашам; Обработанное мясо. В обработанном мясе много жира. Колбасы, сосиски и другие изделия могут провоцировать воспалительные процессы в организме и способствовать набору веса. Лучше вместо них употреблять индейку или курицу; Ультрапереработанные продукты. Они мешают снижению веса и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такая пища способствует скачкам уровня сахара в крови и может привести к диабету. Лучше не употреблять чипсы, печенье и фастфуд, а заменить их рыбой, бобами, орехами, овощами и фруктами; Фруктовые соки. В магазинных соках много сахара. Они проходят обработку, потому там нет клетчатки. Частое употребление таких напитков приводит к набору веса. Покупаемые фруктовые соки лучше заменить чистой водой или травяным чаем.

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