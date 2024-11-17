Які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача

Підготовка до новорічного столу на рік Зеленої Дерев'яної Змії — це можливість створити атмосферу гармонії та успіху. Для зустрічі 2025 року слід обирати страви, що символізують добробут, мир та достаток. Пропонуємо добірку ідей для святкових страв і порад щодо декору, щоб привнести удачу та забезпечити чудовий старт нового року. Про це пише Новини.Live.

Овочі та зелень — основні продукти року

Символ року цінує свіжі, натуральні інгредієнти, тому на столі мають бути овочі, зелень та страви на їх основі. Легкі салати з кропом, петрушкою чи кінзою, овочева нарізка з огірків, перцю та моркви — чудовий вибір, що символізує здоров'я та довголіття.

Рибні та морські страви

Риба асоціюється з благополуччям та успіхом, тож варто приготувати страви з риби або морепродуктів: заливну рибу, салати з креветками або кальмарами, а також закуски з ікрою. Вони передають мудрість та грацію Змії.

М'ясні закуски та гарячі страви

Хоч Змія є хижаком, доцільно обрати легкі страви з м'яса чи птиці, приправлені натуральними спеціями. Курка з травами, м'ясні рулети або канапе з шинкою та сиром стануть гарним доповненням до меню.

Фрукти — символ багатства

Обов'язково слід додати фрукти на стіл — яблука, груші, виноград, ананаси, манго, ківі. Фруктова вирізка або салат з натуральним йогуртом символізуватиме достаток і гармонію.

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Солодке для удачі

Солодкі страви також важливі: пироги, торти, медові десерти та домашнє печиво. Імбирне печиво чи горіховий торт підкреслять атмосферу процвітання.

Напої

Рекомендуються натуральні соки, морси, компоти або трав'яні чаї. Алкоголь краще замінити шампанським чи легкими фруктовими коктейлями.

Декор і сервірування

Прикрасьте стіл у зелених, деревних і золотистих тонах. Використовуйте живі рослини, дерев'яні акценти та свічки. Простий посуд у поєднанні із золотими деталями додасть витонченості.

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