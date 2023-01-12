Посівалки на Старий Новий рік для дорослих та дітей

В Україні, за народними звичаями, 14 січня, у перший день Старого Нового року, чоловіки та хлопчики ходять посівати. Вони приходили до будинку, кликали господарів та засівали пшеницею, житом або ячменем, щоб привернути врожай та добробут.

Ця традиція супроводжується співом посівалок або засівалок – обрядових пісень, які також співають, щоб прикликати добробут. UAportal зібрав найкращі посівалки для дітей та дорослих.

Традиційні засівалки

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім’ї ведеться,

Хай здоров’я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята!

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***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Засівалки для хлопчиків

Щедрик, щедрик, щедринець,

Ой, який я молодець!

Прийшов посипати, зернят забув взяти.

Маю у кишені гороху пів жмені.

Сію, вію, посіваю у зимі на літо.

Допоможи, Боже, щоб все було гоже:

І жито, й пшениця, і всяка пашниця.

З Новим роком будьте й мене не забудьте!

***

Сію пшеницею, сію зерном

Сію з душею і щирим добром.

Сію у хаті, сію для всіх

Щоб не минав Вас радісний сміх.

Щастя, здоров’я бажаю для Вас

Щоб життя в Вас було, наче скриня прикрас!

***

Український я школяр,

І козак нівроку,

Здоровлю вас господарі,

З днем Нового року.

Хай Вам Бог дасть здоров’я,

І вашій родині,

Щоби щастя і радість

Ви мали від нині.

Будьте веселі як весна,

Роботящі як бджола,

А гожі як рожі!

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!

Посівалки для дорослих

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю.

З Новим роком йду до хати,

Мило буду вас вітати.

Зичу щастя і гаразду,

Щоб прогнали всю біду,

Щоб не було сварки в хаті,

А ні вітру на загаті.

Щоби дітки всі здорові

Їсти кашу всі готові.

Щоби вам з них була втіха,

А мені – грошей півміха.

Сійся, родися, жито-пшениця

Та всяка пашниця.

Зверху колосиста,

Знизу кориниста.

А на полі – мед зерном,

А у хаті – все з добром.

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо –

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

***

Віншую вам нині,

Всі добрії люди,

Нехай поміч Божа

З вами завжди буде.

Хай кожної днини,

Кожної години,

Бог благословляє,

Біда хай загине.

Хай у вас ся родить

Жито і пшениця,

І всякеє збіжжя,

і всяка пашниця.

То ж будьте здорові

Разом з діточками,

Щоб смутку і горя

Не було між вами.

Раніше ми писали про те, що не можна ставити на святковий стіл на Щедрий вечір.

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