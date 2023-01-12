Посевалки на Старый Новый год для взрослых и детей
В Украине, по народным обычаям, 14 января, в первый день Старого Нового года мужчины и мальчики ходят посевать. Они приходили в дом, звали хозяев и засевали пшеницей, рожью или ячменем, чтобы привлечь урожай и благополучие.
Эта традиция сопровождается пением посевной или посевной – обрядовых песен, которые также поют, чтобы призвать благополучие. UAportal собрал лучшие сеялки для детей и взрослых.
Традиционные засевалки
Сію-сію, посіваю.
З Новим роком вас вітаю.
Хай завжди вам щастя ллється,
Хай добро в сім’ї ведеться,
Хай здоров’я з вами буде,
Хай родина не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Щоб весело і щасливо
Провели Йорданські Свята!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
Засевалки для мальчиков
Щедрик, щедрик, щедринець,
Ой, який я молодець!
Прийшов посипати, зернят забув взяти.
Маю у кишені гороху пів жмені.
Сію, вію, посіваю у зимі на літо.
Допоможи, Боже, щоб все було гоже:
І жито, й пшениця, і всяка пашниця.
З Новим роком будьте й мене не забудьте!
***
Сію пшеницею, сію зерном
Сію з душею і щирим добром.
Сію у хаті, сію для всіх
Щоб не минав Вас радісний сміх.
Щастя, здоров’я бажаю для Вас
Щоб життя в Вас було, наче скриня прикрас!
***
Український я школяр,
І козак нівроку,
Здоровлю вас господарі,
З днем Нового року.
Хай Вам Бог дасть здоров’я,
І вашій родині,
Щоби щастя і радість
Ви мали від нині.
Будьте веселі як весна,
Роботящі як бджола,
А гожі як рожі!
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!
Посевалки для взрослых
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю.
З Новим роком йду до хати,
Мило буду вас вітати.
Зичу щастя і гаразду,
Щоб прогнали всю біду,
Щоб не було сварки в хаті,
А ні вітру на загаті.
Щоби дітки всі здорові
Їсти кашу всі готові.
Щоби вам з них була втіха,
А мені – грошей півміха.
Сійся, родися, жито-пшениця
Та всяка пашниця.
Зверху колосиста,
Знизу кориниста.
А на полі – мед зерном,
А у хаті – все з добром.
***
Рано-вранці до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце.
Він прийшов мені сказати,
Щоби Вам повінчувати.
Щоб були Ви всі здорові,
Врожаї збирали нові,
Кукурудзу, просо –
На багату осінь,
Щоб були Ви гарні, пишні,
Як весною вишні.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
***
Віншую вам нині,
Всі добрії люди,
Нехай поміч Божа
З вами завжди буде.
Хай кожної днини,
Кожної години,
Бог благословляє,
Біда хай загине.
Хай у вас ся родить
Жито і пшениця,
І всякеє збіжжя,
і всяка пашниця.
То ж будьте здорові
Разом з діточками,
Щоб смутку і горя
Не було між вами.
Раньше мы писали о том, что нельзя ставить на праздничный стол на Щедрый вечер.
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