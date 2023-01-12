Посевалки на Старый Новый год для взрослых и детей

В Украине, по народным обычаям, 14 января, в первый день Старого Нового года мужчины и мальчики ходят посевать. Они приходили в дом, звали хозяев и засевали пшеницей, рожью или ячменем, чтобы привлечь урожай и благополучие.

Эта традиция сопровождается пением посевной или посевной – обрядовых песен, которые также поют, чтобы призвать благополучие. UAportal собрал лучшие сеялки для детей и взрослых.

Традиционные засевалки

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім’ї ведеться,

Хай здоров’я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята!

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***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Засевалки для мальчиков

Щедрик, щедрик, щедринець,

Ой, який я молодець!

Прийшов посипати, зернят забув взяти.

Маю у кишені гороху пів жмені.

Сію, вію, посіваю у зимі на літо.

Допоможи, Боже, щоб все було гоже:

І жито, й пшениця, і всяка пашниця.

З Новим роком будьте й мене не забудьте!

***

Сію пшеницею, сію зерном

Сію з душею і щирим добром.

Сію у хаті, сію для всіх

Щоб не минав Вас радісний сміх.

Щастя, здоров’я бажаю для Вас

Щоб життя в Вас було, наче скриня прикрас!

***

Український я школяр,

І козак нівроку,

Здоровлю вас господарі,

З днем Нового року.

Хай Вам Бог дасть здоров’я,

І вашій родині,

Щоби щастя і радість

Ви мали від нині.

Будьте веселі як весна,

Роботящі як бджола,

А гожі як рожі!

ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ!

Посевалки для взрослых

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю.

З Новим роком йду до хати,

Мило буду вас вітати.

Зичу щастя і гаразду,

Щоб прогнали всю біду,

Щоб не було сварки в хаті,

А ні вітру на загаті.

Щоби дітки всі здорові

Їсти кашу всі готові.

Щоби вам з них була втіха,

А мені – грошей півміха.

Сійся, родися, жито-пшениця

Та всяка пашниця.

Зверху колосиста,

Знизу кориниста.

А на полі – мед зерном,

А у хаті – все з добром.

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо –

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

***

Віншую вам нині,

Всі добрії люди,

Нехай поміч Божа

З вами завжди буде.

Хай кожної днини,

Кожної години,

Бог благословляє,

Біда хай загине.

Хай у вас ся родить

Жито і пшениця,

І всякеє збіжжя,

і всяка пашниця.

То ж будьте здорові

Разом з діточками,

Щоб смутку і горя

Не було між вами.

Раньше мы писали о том, что нельзя ставить на праздничный стол на Щедрый вечер.

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