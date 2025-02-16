Які дії можуть спровокувати розшук ТЦК та як цього уникнути: пояснення юриста

В Україні всі громадяни, які підпадають під категорію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років, зобов’язані дотримуватись мобілізаційного законодавства. У разі порушення правил військового обліку або ухилення від виконання своїх обов’язків вони можуть бути оголошені в розшук Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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За що можуть оголосити в розшук?

Юристи компанії Inseinin пояснили, що розшук ініціюється ТЦК з метою забезпечення явки порушника до військкомату для складання адміністративного протоколу та накладення штрафу (відповідно до ст. 210 і 210-1 КУпАП), а не для кримінального переслідування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1487, військовозобов’язані можуть бути оголошені в розшук за такі порушення:

Відсутність на військовому обліку за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Невчасне оновлення військово-облікових даних.

Відсутність на військовому обліку на підприємстві або у навчальному закладі.

Ігнорування вручення повістки (особисто, через пошту чи роботодавця).

Відмова або ухилення від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Невзяття на облік після досягнення 25 років.

Ухилення від військового обліку або мобілізації.

Що чекає на порушників?

У разі виявлення порушення ТЦК може звернутися до поліції із запитом на адміністративне затримання військовозобов’язаного. Після цього:

Затриманого доставляють до районного ТЦК. Оформлюється протокол про адміністративне правопорушення. Накладається штраф та інші адміністративні санкції.

Якщо у затриманого немає підстав для відстрочки, його можуть направити на проходження ВЛК з подальшою мобілізацією до лав Збройних сил України.

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