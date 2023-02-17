Які дні тижня є вдалими для прибирання будинку

Народні прикмети допомагають дізнатися, у які дні можна прибирати у квартирі для залучення грошей, як їх утримати і примножити. Наводячи лад у певний день, можна прибрати і застій у фінансах. А якщо прибирати квартиру в невідповідний для цього час, то можна накликати великі неприємності. Сьогодні розберемось, коли краще запланувати прибирання.

Понеділок

Понеділок вважається не найкращим днем для впровадження в реалізацію нових ідей. Енергетику дня не можна назвати легкою, звідси і така думка про нього. У давнину вважали – перший день тижня тісно пов'язаний з потойбічним світом і може негативно впливати на людину, а значить і на її житло. Люди намагалися уникати будь-яких починань в такий день, щоб не бути розчарованими. Починати прибирання в понеділок – закликати в дім безгрошів'я. Це відноситься і до почину ремонту або переїзду в новий будинок – не варто розбурхувати енергію житла.

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Вівторок

Сприятливий період календаря для наведення порядку в домі, очищення житлового простору. Вплив негативної сили вже ослаблений, і саме час приступити до ритуалів наповнення житла позитивними енергіями. Позитивний вплив матиме не тільки стандартне прибирання житла, але і встановлення оберега для дому. Будь-яка робота по дому – символізує прощання з невдачами і застоєм у фінансовій сфері.

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Середа

День для збільшення прибутку. Бізнесмену, що відчуває ускладнення в справах, рекомендується приділити увагу чистоті не тільки домашнього простору, але і робочого приміщення. Це впустить нову енергію і допоможе налагодити зв'язок з фінансовим каналом. Цей день предки вважали сприятливим для роботи з рослинами – посадка квітів у вазони, притягне зростання успіху і благополуччя. Енергетика дня, скоріше призначена для невеликих змін обстановки в будинку, ніж для кардинальних змін.

Четвер

Численні джерела розходяться в думці щодо четверга. В одних йдеться про те, що будь-які заняття краще відкласти на потім, а вже тим більше таку трудомістку справу – прибирання будинку. Інші джерела, навпаки, радять використовувати день з максимальною користю і на славу потрудитися. Якщо належить прибирання, краще його робити при відкритих дверях і вікнах, впустивши в хату свіже повітря і випустивши енергію застою. Також рекомендується відкласти на час в сторону пилосос і підмести підлогу віником. Прибирання за допомогою натуральних засобів і предметів для наведення порядку не порушить баланс сил і примножить грошовий потік.

П'ятниця

Абсолютно невідповідний час для прибирання будинку і прання речей. Вважається, що взяти руки віник в такий день – значить приректи себе на борги. Справи, розпочаті в п'ятницю, будуть йти повільно і з перешкодами: предмети стануть ламатися, виникне маса недоробок, що буде зроблено в цей день доведеться переробляти після. А ось якщо виникло бажання, що-небудь купити або продати для дому, п'ятниця обіцяє вигідну угоду. В такий день краще відправитися на ярмарок або в магазин за покупками речей для господарських потреб і ремонту – придбання будуть вдалими і прослужать довго.

Субота

Самий вдалий день для робіт по будинку. Якщо щось планувати з перестановками та переїздами, то саме в суботу. День наповнений позитивною атмосферою. Чистота в будинку внесе грошовий прибуток, здоров'я і гармонію в життя домочадців. Дотримуючись традиції, в суботу все повинно бути чистим – будинок, одяг, тіло. Проте для початку довгострокових ремонтів добре вибрати інший день. Існує версія, якщо все-таки зважитися на таке, справа не ладиться в інші дні і доведеться здійснювати задумане тільки в суботній час.

Неділя

Рішуче не дозволяється займатися фізичною працею. Традиція бере початок з релігійних міркувань – предки присвячували день походів в церкву, по святих місцях, духовній практиці. Люди, боячись відплати вищих сил за надмірне захоплення мирськими справами, вважали, що возитися з брудом – спілкуватися з нечистою силою, підмітати – намести хворобу або неприємності, мити і прати – бути засудженим. Також була думка, що в такий день ворота у потойбічний світ відкриті, і всяка нечиста сила може увійти в будинок людини, яка порушила традиції. Щоб уникнути подібної долі, приносили з церкви освячену воду і нею окроплювали житло. Неділя призначалося для духовного та енергетичного очищення житла.

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