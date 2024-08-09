Які документи потрібні для влаштування до школи дитини - ВПО

Право на освіту для кожної дитини в Україні закріплене конституцією та відповідним законодавством. Однак, на практиці батьки дітей-ВПО часто стикаються з труднощами при влаштуванні їх до школи.

Адвокатка Ольга Луців, юристка чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" БФ "Право на захист", пояснила РБК-Україна, які документи потрібні та чи можуть відмовити учням-переселенцям у зарахуванні.

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Як обрати навчальний заклад

Кожна дитина має право на початкову та базову середню освіту в найближчому до місця проживання закладі освіти. Це право гарантується для комунальних закладів, закріплених за територією обслуговування, де проживає дитина. Водночас, батьки або повнолітні особи можуть обирати інший заклад освіти.

"Простими словами, батьки можуть вільно обирати школу для своєї дитини. Якщо в школі, закріпленій за територією проживання, місце дитині гарантується, то до інших шкіл вона буде зарахована лише за наявності вільних місць", - зазначає Ольга Луців.

Чи мають діти зі статусом ВПО право на першочергове зарахування

Постанова Кабміну від 12.03.2003 № 305 передбачає право дітей-ВПО та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, на першочергове зарахування до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти. Однак, законодавство про загальну середню освіту таких положень не містить. Наказ МОН від 16.04.2018 р. №367 визначає, що право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

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