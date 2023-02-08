Які інгредієнти зіпсують оладки: що не варто додавати у тісто

Оладки на сніданок чудово доповнять ранкове чаювання. Їх можна готувати "пустими" та з різними начинками.

Аби оладки були товстенькими та пухкими, варто дотримуватися кількох простих правил їх приготування. UAPortal вирішив зібрати поради кулінарів, як приготувати "ідеальні" млинці на сніданок.

Для оладок підійде кисле (на кефірі), або дріжджове тісто, пише сайт "Різні млинці".

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Секрети "правильних оладок":

Щоб приготувати дріжджові оладки, температура повітря у приміщенні повинна бути не нижчою за 25 градусів.

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Чим рідше тісто, тем швидше оладки будуть "підійматися".

Для тіста можна використовувати кефір або кисляк.

Бездріжджове тісто буде "легшим", якщо додати у нього погашеної оцтом або окропом соди.

Помилки при приготуванні тіста для оладок:

Не варто довго збивати тісто – розмішайте до однорідної консистенції та залиште вистоятися до 15 хвилин. Воно буде готовим, коли на поверхні з’являться пухирці. Не можна додавати багато яєць – вони стануть "гумовими". Перебір соди, або дріжджів змусить оладки бути не смачними – буде відчуватися смак цих інгредієнтів. Надто густе тісто – вплине на пухкість страви, оладки можуть не просмажитися всередині. Надто рідке тісто – оладки не будуть пухкими й розтікатимуться.

Для смаження оладок оберіть пательню, що має товсте дно. Під час смаження не наливайте багато олії, бо вони матимуть гіркуватий присмак та перестануть бути корисними.

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