Які овочі та квіти можна посадити у березні на розсаду на підвіконні та в теплиці

У березні варто братися за розсаду квітів, овочів та зелені. Це можна зробити як у теплиці, так і на своєму підвіконні.

Для розсади підійдуть дерев'яні, пластикові та керамічні ящики, лотки чи горщики. Врахуйте, якщо маєте торішні посудини, то їх треба помити в мильному розчині, а потім сполоснути в окропі.

Грунт можете підготувати самостійно, або придбати в магазині. До землі треба додати торф, річковий пісок, перегній, компост, агроперліт або вермикуліт, деревну золу. Грунт має вийти пухким, пропускати повітря та воду.

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Також попередньо відсортуйте насіння на якісне та некондицію. Для цього використайте простий, але дієвий лайфхак. Візьміть насіння та замочіть його у звичайні воді на п'ять хвилин. Для розсади підійде те, яке опуститься на дно.

Що можна посіяти в березні на розсаду на підвіконні

На підвіконні можете посади з насіння огірки, перець, помідори, ріпчасту цибулю, капусту. З квітів: петунію, однорічну айстру, цинію, жоржини, вербену, тютюн запашний, гвоздику, дзвіночки, годецію.

Крім цього, березень – вдалий час для посіву деяких кімнатних рослин. За рахунок збільшення тривалості світлового дня вам не знадобиться штучне освітлення. Зокрема це евкаліпт лимонний, гіппеаструм, гранат карликовий, глоксинія, кава, лавр.

Що посадити в березні в теплиці

До посадки в теплиці у березні підійдуть холодостійкі культури: петрушка, кріп, редиска, крес-салат та листовий салат, рукола, шпинат, кінза, пекінська капуста, рання морква, гірчиця, горох.

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Якщо у вас теплиця не продувається, додатково утеплена плівкою або обігрівається, то можна посади солодкий перець, томати ранньостиглі, цибулю-сіянку, цибулю-порей.

З квітів можете посіяти запашний горошок, віолу, петунію та бегонію.

Як правильно доглядати за розсадою

Важливо правильно доглядати за розсадою, аби вона зійшла та дала в майбутньому щедрий врожай.

Тому треба регулярно поливати, аби ґрунт не був сирим і сухим. Його вологість має бути помірно. Також підживлюйте рослини органікою та мінеральними добривами.

Не забувайте про освітлення, оскільки деяким культурам у вегетаційний період треба достатню кількість світла.

Дотримуйтеся оптимального температурного режиму. На перших сходів найкраще буде підтримувати температуру на рівні від +17 градусів до +20.

Проте можете спробувати загартувати розсаду. Для цього опустіть температуру до 10 градусів за Цельсієм на кілька днів одразу після того, як проклюнуться сіянці. Потім знову підійміть до оптимальної.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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