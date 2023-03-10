Какие овощи и цветы можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице

В марте следует браться за рассаду цветов, овощей и зелени. Это можно сделать как в теплице, так и на своем подоконнике.

Для рассады подойдут деревянные, керамические и пластиковые ящики, лотки или горшки. Учтите, если у вас есть прошлогодние сосуды, то их надо помыть в мыльном растворе, а затем сполоснуть в кипятке.

Грунт можете подготовить самостоятельно или приобрести в магазине. К земле нужно добавить торф, речной песок, перегной, компост, агроперлит или вермикулит, древесную золу. Почва должна получиться рыхлой, пропускать воздух и воду.

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Также предварительно отсортируйте семена на качественную и некондицию. Для этого используйте простой, но действенный лайфхак. Возьмите семена и замочите их в обычной воде на пять минут. Для рассады подойдет то, которое опустится ко дну.

Что можно посеять в марте на рассаду на подоконнике

На подоконнике можете посадить семена огурца, перец, помидоры, репчатый лук, капусту. Из цветов: петуния, однолетняя астра, циния, георгина, вербена, табак душистый, гвоздика, колокольчики, годеция.

Кроме этого, март – удачное время для посева некоторых комнатных растений. За счет увеличения продолжительности светового дня вам не понадобится искусственное освещение. В частности это эвкалипт лимонный, гиппеаструм, карликовый гранат, глоксиния, кофе, лавр.

Что посадить в марте в теплице

К посадке в теплице в марте подойдут холодостойкие культуры: петрушка, укроп, редис, кресс-салат и листовой салат, руккола, шпинат, кинза, пекинская капуста, ранняя морковь, горчица, горох.

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Если у вас теплица не продувается, дополнительно утеплена пленкой или обогревается, то можно посадить сладкий перец, томаты раннеспелые, лук-севок, лук-порей.

С цветов можете посеять душистый горошек, виолу, петунию и бегонию.

Как правильно ухаживать за рассадой

Важно правильно ухаживать за рассадой, чтобы она взошла и дала в будущем щедрый урожай.

Поэтому нужно регулярно поливать, чтобы почва не была сырой и сухой. Его влажность должна быть умеренной. Также подпитывайте растения органикой и минеральными удобрениями.

Не забывайте об освещении, поскольку некоторым культурам в вегетационный период нужно достаточное количество света.

Соблюдайте оптимальный температурный режим. На первой лестнице лучше всего будет поддерживать температуру на уровне от +17 градусов до +20.

Однако можете попытаться закалить рассаду. Для этого опустите температуру до 10 градусов Цельсия на несколько дней сразу после того, как проклюнутся сеянцы. Затем снова поднимите до оптимальной.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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