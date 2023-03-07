В чем замочить семена перед посадкой, чтобы они гарантированно проросли

В марте огородники много делать, ведь начинается посевной сезон. В конце зимы и начале весны наступает время высевать рассаду овощей, которые потом будут высаживаться в огороде. На этом этапе важно соблюдать определенные рекомендации, чтобы получить богатый урожай.

Читайте также: Лунный посевной календарь на март: в какие дни лучше сажать растения на огороде

Для этого семена следует замочить в специальном растворе, тогда они точно прорастут. Если семена качественные, то этот способ вам подойдет лучше. Только недозрелые семена не прорастут, поэтому их можно будет избавиться сразу.

Сделать раствор для замачивания рассады можно из листиков лекарственного комнатного цветка – алоэ. Этот способ при проращивании растений успешно используют уже не один год.

Видео дня

Срежьте несколько листьев алоэ и подержите несколько часов в холодильнике. После этого их следует измельчить и залить теплой водой. Размельченное алоэ процедите и замочите в этой воде семена, оставив его на ночь. После замачивания просушите семена на бумажном полотенце.

Семена, которые были замочены в этом растворе, насытятся питательными веществами. Кроме того, вы сразу сможете прорастить семена, в будущем вы также сможете получить лучший урожай.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!