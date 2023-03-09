Какие работы следует проводить на огороде и в саду в марте: советы

Март – время для подготовки огорода к весенне-летнему сезону. Этот месяц может быть важным для многих растений в вашем огороде, поскольку он позволяет подготовить их к активному росту и цветению в последующие месяцы. Ниже приведены несколько советов, которые помогут ухаживать за растениями на огороде в марте.

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Удалите огород от листьев и других остатков. Это позволит вашим растениям получать больше света и воздуха, что будет способствовать их здоровью;

Подготовьте почву для посадки растений. В настоящее время можно добавлять в землю компост и другие органические удобрения;

Посадите некоторые овощи и фрукты. В марте можно посадить такие растения как картофель, морковь, лук, чеснок, спаржу и ягоды;

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Выберите подходящий уход за деревьями и кустарниками. В марте можно производить обрезку и засадку фруктовых деревьев и кустов;

Защитите растения от вредителей и болезней. В этот период важно проверять растения на наличие вредителей и болезней и при необходимости применять средства защиты;

Не забывайте о поливе. В марте растения еще не нуждаются много воды, но вы должны проверять почву на влажность и обеспечивать растения достаточным количеством воды.

Уход за растениями в марте является важной частью подготовки к весенне-летнему сезону. Это позволит вам наслаждаться здоровыми и красивыми растениями на вашем огороде и добиться богатого урожая.

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