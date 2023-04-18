Які овочі, зелень та ягоди обов'язково треба садити у травні, щоб був щедрий врожай

Садово-городні роботи розпочнуться дуже активно після закінчення сезону дощів. Після цього всі рослини дуже швидко ростимуть.

Відтак, саме травень є найкращим часом, щоб висаджувати рослини у відкритий грунт. Що саме треба садити в цей час, читайте в матеріалі UAportal.

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Зелень

Травень стане чудовим часом, щоб зайнятися розсадою петрушки, кропу, шавлії, чебрецю та цикорію. Ці рослини добре переносять мінливу погоду та не вимагають якогось особливого догляду.

Найкраще зелень висаджувати, коли ґрунт прогріється до +11-13 градусів. При цьому температура повітря має бути +14-15 градусів.

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За тиждень після висадження ви зможете тішитися свіжою та ароматною зеленю.

Овочі

Коли висаджуєте розсаду, будьте обережними. Оскільки найменша невідповідність умовам може погубити паростки. Для цього насамперед треба підготувати ґрунт, додати добриво та розпушити землю.

Травень підходить для вирощування моркви, ріпи, капусти, огірків, картоплі, часнику, редису і кукурудзи. У другій половині місяця можна висадити баклажани, помідори та перець.

Як відомо, що останній місяць весни сприятливий для вирощування цибулі та картоплі.

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Ягоди

У травні можна садити малину та полуницю. Але ще в квітні краще підготувати грунт. Для того, щоб ягоди точно прижилися, скористайтеся наступними порадами:

Земля повинна бути з нейтральним змістом кислот.

Варто уникати вітрів.

Забезпечте хороший доступ до сонячного світла.

Малину не варто садити після помідорів, картоплі або полуниці.

Гарбузові

Найкращим часом для висадки гарбузів, динь та кавунів – травень. Робити це дозволено вже у перших числах місяця.

Насіння кавуна можна садити, коли повітря прогрілося до +12 градусів. Гарбуз найкраще саджати після помідорів, картоплі, квасолі та гороху.

Перед посадкою дині в ґрунт, краще використати агроволокном за 2 тижні для прогріву землі.

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Нагадаємо, UAportal повідомляв, як за допомогою шкаралуп від яєць удобрити рослини на городі.

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