Яких звичок слід дотримуватись, щоб зуби не жовтіли

Білосніжна посмішка, від якої залишається захоплений погляд – це бажання багатьох. Проте, здійснити цю мрію може бути важливим завданням, особливо в умовах, коли професійні процедури в стоматологічних клініках є не завжди доступними за фінансовими можливостями.

Зараз все більше людей самостійно досліджують шляхи відбілювання зубів вдома, прагнучи досягти яскравого результату без шкоди для емалі. Спеціалісти стоматологічної клініки http://cis.ua/ відкривають перед вами корисні та безпечні методи домашнього відбілювання зубів.

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Важливі звички для відбілювання зубів

Велика користь може бути витягнута з простих дій, які допоможуть зрозуміти, як відбілити зуби вдома. Хоча процес може бути не таким швидким, але він гарантує безпечний спосіб досягнення бажаного результату без наслідків для емалі:

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Позбудьтеся звички курити, оскільки тютюн може спричинити жовтіння зубів.

Включіть до раціону їжу, багату на кальцій, таку як молоко, молочні продукти, броколі тощо. Це не тільки сприятиме зміцненню емалі, а й запобігає її пошкодженню.

Доповніть раціон горіхами, фруктами та хрусткими овочами, які під час жування природнім чином очищують зуби.

Регулярно користуйтеся жувальною гумкою, оскільки це збільшить виділення слини під час жування, що зменшить кислотність ротової порожнини та сприяє зміцненню зубів.

Обмежте споживання фарбувальних продуктів і напоїв, таких як буряк, ягоди, соуси, чай, кава, червоне вино тощо. Що забруднює одяг, може також забруднити емаль зубів.

Спробуйте знизити споживання цукру та продуктів, що його містять, наскільки це можливо.

Незалежно від того, наскільки просто чи складно здійснити догляд за своєю усмішкою вдома, важливо пам'ятати про потребу регулярного догляду та обережного підходу до процесу відбілювання.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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