Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості методи

UAportal підготував кілька порад для тих, хто хоче відбілити зуби в домашніх умовах. Відбілювання зубів – це відома косметична процедура.

Однак це може бути дорогим та тривалим процесом, якщо звернутися до стоматологічної клініки. За допомогою цих порад можна досягти яскравішої усмішки, не руйнуючи гаманець.

Використовуйте харчову соду та перекис водню

Харчова сода та перекис водню – два поширені побутові засоби, які можуть допомогти відбілити зуби. Змішайте невелику кількість харчової соди з перекисом водню, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на зуби та залиште на дві хвилини.

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Ретельно прополощіть рот водою. Повторюйте цей процес раз на тиждень, щоб досягти яскравішої посмішки. Цей метод не рекомендується людям із чутливими зубами чи яснами. Також важливо не зловживати цим методом, оскільки він може зашкодити зубну емаль.

Їжте хрусткі фрукти та овочі

Хрусткі фрукти та овочі, такі як яблука, морква та селера, можуть допомогти видалити поверхневі плями із зубів. Абразивна текстура цих продуктів діє як натуральна зубна щітка, зчищаючи наліт та плями.

Крім видалення плям, хрусткі фрукти та овочі також допомагають поліпшити загальний стан ротової порожнини, стимулюючи вироблення слини, яка допомагає нейтралізувати шкідливі кислоти в роті.

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Використовуйте відбілюючі смужки

Смужки, що відбілюють – це зручний і ефективний спосіб відбілити зуби в домашніх умовах. Ці смужки містять невелику кількість перекисного гелю, що наноситься на поверхню зубів. Просто помістіть смужки на зуби і залиште їх на час, що рекомендується, зазвичай близько 30 хвилин.

Повторюйте цей процес протягом декількох днів або тижнів, поки не досягнете бажаного рівня білизни. При використанні відбілюючих смужок важливо ретельно дотримуватися інструкцій та уникати надмірного використання. Надмірне використання може призвести до підвищеної чутливості зубів та пошкодження зубної емалі.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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