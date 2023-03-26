Чому не можна пити каву на порожній шлунок

Для багатьох людей чашка ароматної кави вранці – це свого роду ритуал, який допомагає остаточно прокинутися та зарядитися енергією. Крім того, кава може бути корисною для здоров'я, оскільки захищає від депресії та хвороби Альцгеймера, а також зменшує м'язовий біль після тренування.

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Проте, випита кава на голодний шлунок може мати негативний вплив на організм:

Вона може спричинити дискомфорт у шлунку, оскільки шлунок виділяє соляну кислоту, необхідну для переробки рідини. Якщо випивати каву натщесерце протягом кількох тижнів поспіль, це може призвести до серйозних проблем з організмом;

Випита натщесерце кава може порушити циркадний ритм організму, оскільки вона може знизити рівень кортизолу – гормону, який допомагає відчувати себе бадьорим та активним вранці. Це може призвести до того, що організм без додаткової допомоги не зможе прокинутися і активно працювати протягом дня;

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Випита ранкова кава може виводити з організму важливі мінерали, такі як кальцій, калій та магній. Це може мати негативний вплив на здоров'я;

Крім того, випита кава може підвищувати тривожність та занепокоєння через те, що кофеїн стимулює реакцію "борись чи біжи", що відповідає за прискорене серцебиття, пітливість та стан тривоги.

На жаль, багато людей звикли до випивання кави натщесерце і важко змінюють свої звички. Якщо ви також серед них, то зверніть увагу на те, що зазвичай процес зміни звичок потребує часу та наполегливості. Можливо, спочатку вам доведеться зменшити кількість кави, яку ви п'єте на голодний шлунок, а потім поступово перейти на споживання кави після сніданку.

Також, варто звернути увагу на якість кави, яку ви випиваєте. Якщо кава містить багато шкідливих домішок, то її вплив на організм може бути ще більш шкідливим. Оберіть якісну каву, яка містить мінімальну кількість домішок.

Загалом, кава може бути корисна для здоров'я, якщо ви п'єте її в помірних кількостях та в правильний час. Не забувайте про це, і насолоджуйтеся своїм улюбленим напоєм з користю для здоров'я!

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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