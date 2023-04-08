Стоматологи назвали продукти, які допомагають зберегти здоров‘я зубів

Щоб зберегти здоров’я зубів необхідно слідкувати за своїм раціоном. UAPortal розкаже, на які продукти слід звернути особливу увагу, а від яких краще відмовитись.

Вікові зміни негативно впливають на стан зубів , тому з віком зубам необхідно приділяти особливу увагу. Зниження щільності кісткової тканини та більш повільний процес оновлення клітин, негативно впливають на стан зубів та ясен.

Любителі кави та газованих напоїв також у зоні ризику: регулярне вживання таких напоїв послаблює емаль та погіршує колір зубів. Лікарі радять чистити зуби двічі на день та вживати певні продукти для їх здоров‘я.

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Кальцій

З самого дитинства нам казали, що потрібно їсти сир, молоко та молочні продукти, адже вони містять дуже корисний для зубів кальцій. Він зміцнює емаль – зовнішню оболонку зуба. Норма споживання для дорослих – 1000 мг/доба.

Фосфор

Захищає та відновлює зубну емаль. Міститься у м’ясі, яйцях, горіхах, птиці та бобових. Норма споживання для дорослих – 700 мг/доба.

Клітковина

Клітковина міститься у фруктах та овочах (яблука, селера, морква, апельсини). Споживання цих продуктів стимулює слиновиділення, видаляє частинки їжі з зубів та шкідливі кислоти. Норма споживання для дорослих – 400 мг/доба.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Раніше UaPortal писав про те, чому не можна пити каву на порожній шлунок.

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