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Здоров'я

Стоматологи назвали продукти, які допомагають зберегти здоров‘я зубів

Анастасія Крищук

Стоматологи назвали продукти, які допомагають зберегти здоров‘я зубів

Щоб зберегти здоров’я зубів необхідно слідкувати за своїм раціоном. UAPortal розкаже, на які продукти слід звернути особливу увагу, а від яких краще відмовитись.

Вікові зміни негативно впливають на стан зубів , тому з віком зубам необхідно приділяти особливу увагу. Зниження щільності кісткової тканини та більш повільний процес оновлення клітин, негативно впливають на стан зубів та ясен.

Любителі кави та газованих напоїв також у зоні ризику: регулярне вживання таких напоїв послаблює емаль та погіршує колір зубів. Лікарі радять чистити зуби двічі на день та вживати певні продукти для їх здоров‘я.

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Кальцій

З самого дитинства нам казали, що потрібно їсти сир, молоко та молочні продукти, адже вони містять дуже корисний для зубів кальцій. Він зміцнює емаль – зовнішню оболонку зуба. Норма споживання для дорослих – 1000 мг/доба.

Фосфор

Захищає та відновлює зубну емаль. Міститься у м’ясі, яйцях, горіхах, птиці та бобових. Норма споживання для дорослих – 700 мг/доба.

Клітковина

Клітковина міститься у фруктах та овочах (яблука, селера, морква, апельсини). Споживання цих продуктів стимулює слиновиділення, видаляє частинки їжі з зубів та шкідливі кислоти. Норма споживання для дорослих – 400 мг/доба.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Раніше UaPortal писав про те, чому не можна пити каву на порожній шлунок.

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Здоров'я