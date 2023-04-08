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Здоровье

Стоматологи назвали продукты, помогающие сохранить здоровье зубов

Анастасия Крыщук

Стоматологи назвали продукты, помогающие сохранить здоровье зубов

Чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо следить за своим рационом. UAPortal расскажет, на какие продукты следует обратить особое внимание, а от каких лучше отказаться.

Возрастные изменения отрицательно влияют на состояние зубов, поэтому с возрастом зубам необходимо уделять особое внимание. Снижение плотности костной ткани и более медленный процесс обновления клеток негативно влияют на состояние зубов и десен.

Любители кофе и газированных напитков также находятся в зоне риска: регулярное употребление таких напитков ослабляет эмаль и ухудшает цвет зубов. Врачи советуют чистить зубы дважды в день и употреблять определенные продукты для их здоровья.

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Кальций

С самого детства нам говорили, что нужно есть творог, молоко и молочные продукты, ведь они содержат очень полезный для зубов кальций. Он укрепляет эмаль – наружную оболочку зуба. Норма потребления для взрослых – 1000 мг/сут.

Фосфор

Защищает и восстанавливает зубную эмаль. Содержится в мясе, яйцах, орехах, птице и бобовых. Норма потребления для взрослых – 700 мг/сут.

Клетчатка

Клетчатка содержится во фруктах и овощах (яблоки, сельдерей, морковь, апельсины). Потребление этих продуктов стимулирует слюноотделение, удаляет частицы пищи из зубов и удаляет вредные кислоты. Норма потребления для взрослых – 400 мг/сутки.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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