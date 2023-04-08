Стоматологи назвали продукты, помогающие сохранить здоровье зубов

Чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо следить за своим рационом. UAPortal расскажет, на какие продукты следует обратить особое внимание, а от каких лучше отказаться.

Возрастные изменения отрицательно влияют на состояние зубов, поэтому с возрастом зубам необходимо уделять особое внимание. Снижение плотности костной ткани и более медленный процесс обновления клеток негативно влияют на состояние зубов и десен.

Любители кофе и газированных напитков также находятся в зоне риска: регулярное употребление таких напитков ослабляет эмаль и ухудшает цвет зубов. Врачи советуют чистить зубы дважды в день и употреблять определенные продукты для их здоровья.

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Кальций

С самого детства нам говорили, что нужно есть творог, молоко и молочные продукты, ведь они содержат очень полезный для зубов кальций. Он укрепляет эмаль – наружную оболочку зуба. Норма потребления для взрослых – 1000 мг/сут.

Фосфор

Защищает и восстанавливает зубную эмаль. Содержится в мясе, яйцах, орехах, птице и бобовых. Норма потребления для взрослых – 700 мг/сут.

Клетчатка

Клетчатка содержится во фруктах и овощах (яблоки, сельдерей, морковь, апельсины). Потребление этих продуктов стимулирует слюноотделение, удаляет частицы пищи из зубов и удаляет вредные кислоты. Норма потребления для взрослых – 400 мг/сутки.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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