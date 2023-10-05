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Суспільство

Які продукти треба вживати після 30, щоб запобігти появі зморшок

Ціхоцька Марія

Які продукти треба вживати після 30, щоб запобігти появі зморшок

Найголовніший продукт, який має бути присутній в раціоні жінки після 30 – це колаген. Він відповідає за пружність та еластичність шкіри.

Про це пише ТСН.

Колаген - це білок, який організм виробляє самостійно і відповідає за збереження пружності та гнучкості шкіри. Близько 40% всього білка в організмі припадає на колаген. Проте з віком синтез колагену зменшується, що призводить до появи зморшок.

Колаген відіграє роль не лише у збереженні молодості шкіри, але і у здоров'ї нігтів, волосся, суглобів і кишківника. Організм до 25 років може виробляти необхідну кількість колагену самостійно, але пізніше цей процес сповільнюється. В такий період з'являються перші зморшки, а пізніше може розвинутися артрит.

За дослідженнями, галузь, пов'язана із виробництвом продуктів, які містять колаген, очікується зростання до 2027 року до 7,5 мільярда доларів через антивікові властивості цього білка.

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Деякі продукти, які містять колаген, можуть сприяти збереженню молодості і краси шкіри:

  1. Кістковий бульйон, особливо яловичий і курячий, містить активний колаген, який легко засвоюється організмом і підтримує здоров'я шкіри та суглобів.
  2. Яйця містять колаген у жовтку, а також сірку, необхідну для виробництва колагену та детоксикації організму.
  3. Лосось, багатий омега-3 жирними кислотами, сприяє синтезу колагену та зволоженню шкіри.
  4. Гарбузове насіння, яке містить цинк, сприяє стимуляції синтезу колагену та загоєнню ран.
  5. Зелені листяні овочі, завдяки хлорофілу, підтримують колаген у шкірі та захищають від шкідливого впливу УФ-променів.
  6. Цитрусові фрукти, багаті вітаміном С, необхідним для синтезу колагену.
  7. Помідори містять лікопен, який захищає колаген від пошкоджень сонячними променями.
  8. Авокадо містить вітамін Е, який допомагає запобігти розпаду колагену в організмі.
  9. Ягоди, такі як малина, ожина, полуниця і журавлина, містять елагову кислоту, яка захищає колаген від розпаду.
  10. Насіння чіа, багаті в омега-3 жирних кислотах, сприяють гідратації клітин шкіри.

Зазвичай, рекомендується включити ці продукти в раціон щоденно для підтримки здоров'я та краси шкіри.

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