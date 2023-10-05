Какие продукты нужно употреблять после 30, чтобы предотвратить появление морщин

Самый главный продукт, который должен присутствовать в рационе женщины после 30 – это коллаген. Он отвечает за упругость и упругость кожи.

Об этом пишет ТСН.

Коллаген – это белок, который организм производит самостоятельно и отвечает за сохранение упругости и гибкости кожи. Около 40% всего белка в организме приходится на коллаген. Однако с возрастом синтез коллагена уменьшается, что приводит к появлению морщин.

Коллаген играет роль не только в сохранении молодости кожи, но и в здоровье ногтей, волос, суставов и кишечника. Организм до 25 лет может производить необходимое количество коллагена самостоятельно, но позже этот процесс замедляется. В такой период появляются первые морщинки, а позже может развиться артрит.

По исследованиям, отрасль, связанная с производством продуктов, содержащих коллаген, ожидается рост к 2027 году до 7,5 миллиарда долларов из-за антивозрастных свойств этого белка.

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Некоторые продукты, содержащие коллаген, могут способствовать сохранению молодости и красоты кожи.

Костный бульон, особенно говяжий и куриный, содержит активный коллаген, легко усваиваемый организмом и поддерживающий здоровье кожи и суставов. Яйца содержат в желтке коллаген, а также серу, необходимую для производства коллагена и детоксикации организма. Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, способствует синтезу коллагена и увлажнению кожи. Тыквенные семена, содержащие цинк, способствуют стимуляции синтеза коллагена и заживлению ран. Зеленые лиственные овощи благодаря хлорофиллу поддерживают коллаген в коже и защищают от вредного воздействия УФ-лучей. Цитрусовые фрукты, богатые витамином С, необходимым для синтеза коллагена. Помидоры содержат ликопен, защищающий коллаген от повреждений солнечными лучами. Авокадо содержит витамин Е, который помогает предотвратить распад коллагена в организме. Ягоды, такие как малина, ежевика, клубника и клюква, содержат элаговую кислоту, защищающую коллаген от распада. Семена чиа, богатые в омега-3 жирных кислотах, способствуют гидратации клеток кожи.

Обычно рекомендуется включить эти продукты в рацион ежедневно для поддержания здоровья и красоты кожи.

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