Які продукти слід додати до ранкового раціону, щоб покращити роботу мозку

Ранковий сніданок має велике значення для підвищення енергії та бадьорості протягом дня. Найкращим варіантом буде складати половину тарілки з овочів та фруктів і іншу половину – з білкових продуктів та цільнозернових продуктів.

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Дієтологиня Даніель Леві-Волінс рекомендує, щоб наш сніданок був збалансованим, містив достатню кількість білків, жирів та вуглеводів. Якщо ми хочемо підтримувати наш мозок у тонусі, є деякі продукти, які можна додати до ранкового сніданку:

Ягоди містять флавоноїди, які пов'язані з більш повільним зниженням когнітивних функцій; Жирна риба – відмінне джерело омега-3 жирних кислот, які захищають та зміцнюють когнітивні функції; Листкова зелень – багата поживними речовинами, такими як бета-каротин, вітамін К та фолієва кислота, які покращують роботу мозку; Яйця – джерело холіну, який важливий для здоров'я мозку, але міститься лише у жовтках; Горіхи – містять білок та велику кількість омега-3, зокрема, волоські горіхи.

Ці продукти, крім того, що покращують когнітивні функції, також забезпечують організм білком та поживними речовинами, необхідними для нашого добробуту протягом дня. Відповідно до досліджень, вони сприяють психічному здоров'ю, допомагаючи нам почуватися краще загалом.

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