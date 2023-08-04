Какие продукты следует добавить в утренний рацион, чтобы улучшить работу мозга

Утренний завтрак имеет большое значение для повышения энергии и бодрости в течение дня. Лучшим вариантом будет составлять половину тарелки из овощей и фруктов и другую половину из белковых продуктов и цельнозерновых продуктов.

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Диетология Даниэль Леви-Волинс рекомендует, чтобы наш завтрак был сбалансирован, содержал достаточное количество белков, жиров и углеводов. Если мы хотим поддерживать наш мозг в тонусе, есть некоторые продукты, которые можно добавить к утреннему завтраку:

Ягоды содержат флавоноиды, связанные с более медленным снижением когнитивных функций; Жирная рыба – отличный источник омега-3 жирных кислот, защищающих и укрепляющих когнитивные функции; Слоеная зелень – богата питательными веществами, такими как бета-каротин, витамин К и фолиевая кислота, которые улучшают работу мозга; Яйца – источник холина, который важен для здоровья мозга, но содержится только в желтках; Орехи содержат белок и большое количество омега-3, в частности, грецкие орехи.

Эти продукты, кроме того, что улучшают когнитивные функции, также снабжают организм белком и питательными веществами, необходимыми для нашего благосостояния в течение дня. Согласно исследованиям, они способствуют психическому здоровью, помогая нам чувствовать себя лучше в целом.

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