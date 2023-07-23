Рецепт вкусного завтрака за 5 минут: понадобятся лаваш и сулугуни
Утром у многих людей нет времени, чтобы готовить полноценный завтрак. Впрочем, именно этот прием пищи придает человеку силы на следующий день.
У опытных хозяек есть свои рецепты простых завтраков, которые готовятся быстро. В частности, можно приготовить конвертики из лаваша с сыром и зеленью.
Для приготовления блюда понадобятся:
- лаваш – 1 шт.;
- сулугуни – 300-400 г;
- помидор – 1 шт.
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Сначала нужно натереть сыр на терке и смешать с порубленной зеленью по вкусу. Помидоры следует порезать на тоненькие кружочки или другие сегменты.
Лаваш нужно развернуть и выложить по центру помидоры и сыр. Свободную поверхность лаваша необходимо смазать сливочным маслом, затем завернуть его конвертиком и закрепить края.
Конвертик нужно выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 5-10 минут. Важно не перетерпеть блюдо, чтобы лаваш не получился слишком сухим.
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