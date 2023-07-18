Как приготовить макароны в молочном соусе на сковороде: быстрое и сытное блюдо
Не бойтесь экспериментировать, ведь даже из простых и доступных продуктов можно создать особый ресторанный ужин. Именно такая возможность предлагается в рецепте "Копилка рецептов", где главные роли отведены макаронам, молоку, плавленному сырку и приправам по вкусу.
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Ингредиенты:
- Макароны – 200 г;
- Плавленый сырок – 1 шт.;
- Молоко – 500 мл;
- Орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень – по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем немного масла на сковороде и добавляем сухие макароны. Обжариваем их, помешивая, в течение 3 минут;
- Режем плавленый сырок на кусочки и раскладываем на макароны;
- Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой и добавляем соль и приправы по вкусу. Не перемешиваем, а только накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне;
- Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем на тарелках. Посыпаем зеленью и мелко нарезанным чесноком и подаем на стол.
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