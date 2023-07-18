Як приготувати макарони у молочному соусі на сковороді: швидка та ситна страва

Не бійтеся експериментувати, адже навіть з простих і доступних продуктів можна створити особливу ресторанну вечерю. Саме така можливість пропонується в рецепті "Скарбнички рецептів", де головні ролі відведено макаронам, молоку, плавленому сирку та приправам за смаком.

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Інгредієнти:

Макарони – 200 г;

Плавлений сирок – 1 шт.;

Молоко – 500 мл;

Орегано, сіль, перець, ароматні трави, часник, зелень – за смаком.

Приготування:

Розігріваємо трохи олії на сковороді і додаємо сухі макарони. Обсмажуємо їх, помішуючи, протягом 3 хвилин; Ріжемо плавлений сирок на шматочки та розкладаємо на макарони; Наливаємо в сковороду молоко, накриваємо кришкою і додаємо сіль та приправи за смаком. Не перемішуємо, а лише накриваємо кришкою і тушкуємо 10 хвилин на середньому вогні; Знімаємо сковороду з вогню, перемішуємо, розкладаємо на тарілках. Посипаємо зеленню та дрібно порізаним часником і подаємо на стіл.

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