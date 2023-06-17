Смачний та ніжний: рецепт зеленого гаспачо зі шпинатом та жовтими томатами
Якщо ви любите традиційну версію гаспачо, радимо спробувати його зелений варіант. Кольору йому надають зелені болгарські перці, шпинат та огірки.
Інгредієнти:
– Томат жовтий – 440 г
– Шпинат – 80 г
– Зелений болгарський перець – 80 г
– Огірок – 130 г
– Часник, зубчики – 3 шт.
– Оливкова олія – 15 мл
– Лимон, сік – 10 мл
– Сіль
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Спосіб приготування:
1. Надріжте томати з одного боку і видаліть плодоніжку, бланшуйте в окропі 25 секунд після чого опустіть у воду з льодом. З холодних зніміть шкірку.
2. Очистіть перець, промийте шпинат та наріжте огірки.
3. Все подрібніть з часником та олією у блендері та додайте сіль і перець.
4. Процідіть суміш через сито та відправте до холодильника на 40-60 хвилин.
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