Без додавання ковбаси: як приготувати легку окрошку

Пропонуємо вам приготувати більш легкий та дієтичний варіант літнього супу без ковбаси та м‘яса. Запевняємо, вийде не менш смачно.

Інгредієнти:

– Картопля - 2 штуки

– Огірки - 2 штуки

– Яйце - 4 штуки

– Редиска - 8-10 штук

– Зелень - 1 пучок (кріп, цибуля, петрушка)

– Сіль і перець - За смаком

– Мінеральна вода - 3 склянки

– Кефір - 1.5 склянки

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Спосіб приготування:

1. Відваріть картоплю у мундирах. Потім охолодіть, очистіть та наріжте кубиком.

Відео дня

2. Зваріть яйця вкруту, очистіть та наріжте.

3. Редиску та огірки також наріжте.

4. Додайте зелень.

5. Додайте сіль та перець, перемішайте.

6. Залийте кефіром та холодною мінеральною водою.

Радимо також звернути увагу на рецепт малосольних огірків в пакеті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!