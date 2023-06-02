Без добавления колбасы: как приготовить легкую окрошку
Предлагаем вам приготовить более легкий и диетический вариант летнего супа без колбасы и мяса. Уверяем, получится не менее вкусно.
Ингредиенты:
– Картофель – 2 штуки
– Огурцы – 2 штуки
– Яйцо – 4 штуки
– Редис - 8-10 штук
– Зелень – 1 пучок (укроп, лук, петрушка)
– Соль и перец - По вкусу
- Минеральная вода - 3 стакана
– Кефир – 1.5 стакана
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Способ приготовления:
1. Отварите картофель в мундирах. Затем охладите, очистите и нарежьте кубиком.
2. Сварите вкрутую яйца, очистите и нарежьте.
3. Редиска и огурцы также нарежьте.
4. Добавьте зелень.
5. Добавьте соль и перец, перемешайте.
6. Залейте кефиром и холодной минеральной водой.
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