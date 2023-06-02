Без добавления колбасы: как приготовить легкую окрошку

Предлагаем вам приготовить более легкий и диетический вариант летнего супа без колбасы и мяса. Уверяем, получится не менее вкусно.

Ингредиенты:

– Картофель – 2 штуки

– Огурцы – 2 штуки

– Яйцо – 4 штуки

– Редис - 8-10 штук

– Зелень – 1 пучок (укроп, лук, петрушка)

– Соль и перец - По вкусу

- Минеральная вода - 3 стакана

– Кефир – 1.5 стакана

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Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундирах. Затем охладите, очистите и нарежьте кубиком.

2. Сварите вкрутую яйца, очистите и нарежьте.

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3. Редиска и огурцы также нарежьте.

4. Добавьте зелень.

5. Добавьте соль и перец, перемешайте.

6. Залейте кефиром и холодной минеральной водой.

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