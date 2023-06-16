Незвичний рецепт окрошки з копченим лососем

Окрошка – найкраща перша страва на літо, а її варіацій є велика кількість. Якщо ви ще не куштували рибну окрошку – радимо спробувати.

Інгредієнти:

– Лосось копчений – 300 г

– Квас – 1.5 л

– Картопля – 4 шт.

– Яйця курячі – 4 шт.

– Огірок – 2 шт.

– Цибуля – 1 шт.

– Зелена цибуля – 50 г

– Кріп, пучок – 1 шт.

–Корінь хрону – 2 ч. л.

– Сметана – 200 г

– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Почистіть відварені картоплю та яйця.

2. Наріжте їх дрібними кубиками. Також почистіть огірки та цибулю.

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3. Підкопчений лосось наріжте невеликими шматочками.

4. Помийте та поріжте цибулю і кріп.

5. Змішайте сметану і хрін.

6. Змішайте всі складові та додайте сіль.

7. Суміш покладіть у тарілку залийте квасом і додайте сметанний соус.

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