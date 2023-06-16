Незвичний рецепт окрошки з копченим лососем
Окрошка – найкраща перша страва на літо, а її варіацій є велика кількість. Якщо ви ще не куштували рибну окрошку – радимо спробувати.
Інгредієнти:
– Лосось копчений – 300 г
– Квас – 1.5 л
– Картопля – 4 шт.
– Яйця курячі – 4 шт.
– Огірок – 2 шт.
– Цибуля – 1 шт.
– Зелена цибуля – 50 г
– Кріп, пучок – 1 шт.
–Корінь хрону – 2 ч. л.
– Сметана – 200 г
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Почистіть відварені картоплю та яйця.
2. Наріжте їх дрібними кубиками. Також почистіть огірки та цибулю.
3. Підкопчений лосось наріжте невеликими шматочками.
4. Помийте та поріжте цибулю і кріп.
5. Змішайте сметану і хрін.
6. Змішайте всі складові та додайте сіль.
7. Суміш покладіть у тарілку залийте квасом і додайте сметанний соус.
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