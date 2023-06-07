Легка та низькокалорійна: рецепт окрошки на йогурті
Легка, освіжаюча та низькокалорійна окрошка на йогурті стане справжнім порятунком у літню спеку.
Інгредієнти:
– Картопля – 4 шт.
– Яйця – 4 шт.
– Ковбаса варена – 400 г
– Огірки – 2 шт.
– Редиска – 6 шт.
– Цибуля зелена – 1 пучок
– Кріп – 1 пучок
Для заливки:
Йогурт натуральний без добавок – 400 г
Вода – 2 л
Лимон – 1 шт.
Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Помийте картоплю та поставте варитись до готовності. Почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Яйця відваріть, почистіть та поріжте.
2. Поріжте варену ковбасу, огірки, редиску, кріп та зелену цибулю. Все перекладіть у каструлю.
3. Заливка. Залийте у каструлю холодну кип’ячену воду, додайте йогурт та 2-3 ложки лимонного соку, посоліть та перемішайте.
4. Залийте всі інгредієнти та перемішайте. Настоюйте годину.
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