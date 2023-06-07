Легка та низькокалорійна: рецепт окрошки на йогурті

Легка, освіжаюча та низькокалорійна окрошка на йогурті стане справжнім порятунком у літню спеку.

Інгредієнти:

– Картопля – 4 шт.

– Яйця – 4 шт.

– Ковбаса варена – 400 г

– Огірки – 2 шт.

– Редиска – 6 шт.

– Цибуля зелена – 1 пучок

– Кріп – 1 пучок

Для заливки:

Йогурт натуральний без добавок – 400 г

Вода – 2 л

Лимон – 1 шт.

Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте картоплю та поставте варитись до готовності. Почистіть від шкірки та наріжте кубиками. Яйця відваріть, почистіть та поріжте.

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2. Поріжте варену ковбасу, огірки, редиску, кріп та зелену цибулю. Все перекладіть у каструлю.

3. Заливка. Залийте у каструлю холодну кип’ячену воду, додайте йогурт та 2-3 ложки лимонного соку, посоліть та перемішайте.

4. Залийте всі інгредієнти та перемішайте. Настоюйте годину.

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