Ніжний вершковий смак: рецепт літнього супу з кабачків

Суп з кабачків виходить дуже ніжним та вершковим, хоча вершки до нього не додаються. Страву оцінить люди, які сидять на дієті та ті, хто дотримується здорового харчування.

Інгредієнти:

– кабачки – 1,3 кг

– цибуля – 2 шт. (маленькі)

– часник - 2 зубчики

– олія – 4 ст.л.

– вода - 5 склянок

– сіль і перець – до смаку

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Спосіб приготування:

1. У каструлю налийте олію та поставте на вогонь. Поріжте цибулю і часник та смажте їх на слабкому вогні до м'якості. Мілко поріжте кабачки та додайте до цибулі та часнику. Готуйте 10 хвилин.

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2. Додайте воду та доведіть до кипіння. Варіть до м’якості кабачків.

3. Подрібніть суп блендером, посоліть та додайте перець. Їсти такий суп можна як гарячим, так і холодним.

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