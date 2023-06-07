Легкая и низкокалорийная: рецепт окрошки на йогурте

Легкая освежающая и низкокалорийная окрошка на йогурте станет настоящим спасением в летнюю жару.

Ингредиенты:

– картофель – 4 шт.

– яйца – 4 шт.

– Колбаса вареная – 400 г

– огурцы – 2 шт.

– Редис – 6 шт.

– Лук зеленый – 1 пучок

– Укроп – 1 пучок

Для заливки:

Йогурт натуральный без добавок – 400 г

Вода – 2 л

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте картофель и поставьте готовиться. Очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Яйца отварите, почистите и порежьте.

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2. Порежьте вареную колбасу, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. Все переведите в кастрюлю.

3. Заливка. Залейте холодную кипяченую воду в кастрюлю, добавьте йогурт и 2-3 ложки лимонного сока, посолите и перемешайте.

4. Залейте все ингредиенты и перемешайте. Настаивайте час.

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