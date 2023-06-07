Легкая и низкокалорийная: рецепт окрошки на йогурте
Легкая освежающая и низкокалорийная окрошка на йогурте станет настоящим спасением в летнюю жару.
Ингредиенты:
– картофель – 4 шт.
– яйца – 4 шт.
– Колбаса вареная – 400 г
– огурцы – 2 шт.
– Редис – 6 шт.
– Лук зеленый – 1 пучок
– Укроп – 1 пучок
Для заливки:
Йогурт натуральный без добавок – 400 г
Вода – 2 л
Лимон – 1 шт.
Соль – по вкусу
Читайте также: Как правильно консервировать щавель для зеленого борща зимой: рецепт Клопотенко
Способ приготовления:
1. Помойте картофель и поставьте готовиться. Очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Яйца отварите, почистите и порежьте.
2. Порежьте вареную колбасу, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. Все переведите в кастрюлю.
3. Заливка. Залейте холодную кипяченую воду в кастрюлю, добавьте йогурт и 2-3 ложки лимонного сока, посолите и перемешайте.
4. Залейте все ингредиенты и перемешайте. Настаивайте час.
Советуем также обратить внимание на рецепт летнего супа из кабачков.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !