Необычный рецепт окрошки с копченым лососем

Окрошка – лучшее первое блюдо на лето, а его вариаций большое количество. Если вы еще не пробовали рыбную окрошку – советуем попробовать.

Ингредиенты:

– Лосось копченый – 300 г

– Квас – 1.5 л

– картофель – 4 шт.

– яйца куриные – 4 шт.

– огурец – 2 шт.

– Лук – 1 шт.

– Зеленый лук – 50 г

– укроп, пучок – 1 шт.

–Корень хрена – 2 ч. л.

– Сметана – 200 г

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Очистите отварные картофель и яйца.

2. Нарежьте их маленькими кубиками. Также очистите огурцы и лук.

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3. Подкопченный лосось нарежьте небольшими кусочками.

4. Помойте и порежьте лук и укроп.

5. Смешайте сметану и хрен.

6. Смешайте все компоненты и добавьте соль.

7. Смесь положите в тарелку, залейте квасом и добавьте сметанный соус.

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