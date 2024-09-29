Які серцеві хвороби є підставою для отримання відстрочки від призову: повний перелік

Відповідно до закону, певні захворювання серцево-судинної системи можуть стати причиною для відстрочки від мобілізації. Однак важливо враховувати, що рішення залежить від ступеня розвитку хвороби.

Щоб отримати відстрочку, діагноз необхідно підтвердити медичними документами та висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Це зазначено у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише 24 Канал.

У законі вказано перелік хвороб, що можуть бути причиною для відстрочки від призову на службу. До цього списку входять серцево-судинні захворювання, зокрема інфаркти та інсульти.

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Підставами для отримання відстрочки також є:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії.

Варто зазначити, що військовозобов'язані, які страждають на серйозні захворювання артерій, вен або лімфатичних вузлів і мають виражені порушення кровообігу, також не підлягають мобілізації.

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