Які серцеві хвороби є підставою для отримання відстрочки від призову: повний перелік
Відповідно до закону, певні захворювання серцево-судинної системи можуть стати причиною для відстрочки від мобілізації. Однак важливо враховувати, що рішення залежить від ступеня розвитку хвороби.
Щоб отримати відстрочку, діагноз необхідно підтвердити медичними документами та висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Це зазначено у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише 24 Канал.
У законі вказано перелік хвороб, що можуть бути причиною для відстрочки від призову на службу. До цього списку входять серцево-судинні захворювання, зокрема інфаркти та інсульти.
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Підставами для отримання відстрочки також є:
- серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
- серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;
- гіпертонічна хвороба III стадії.
Варто зазначити, що військовозобов'язані, які страждають на серйозні захворювання артерій, вен або лімфатичних вузлів і мають виражені порушення кровообігу, також не підлягають мобілізації.
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