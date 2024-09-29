Какие сердечные болезни являются основанием для получения отсрочки от призыва: полный перечень

Согласно закону, определенные заболевания сердечно-сосудистой системы могут стать причиной для отсрочки от мобилизации. Однако важно учитывать, что решение зависит от степени развития болезни.

Чтобы получить отсрочку, диагноз необходимо подтвердить медицинскими документами и заключением военно-врачебной комиссии (ВВК). Это указано в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", пишет 24 Канал.

В законе указан перечень болезней, которые могут быть причиной для отсрочки от призыва на службу. В этот список входят сердечно-сосудистые заболевания, в частности инфаркты и инсульты.

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Основаниями для получения отсрочки также являются:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии.

Стоит отметить, что военнообязанные, страдающие серьезными заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов и имеющие выраженные нарушения кровообращения, также не подлежат мобилизации.

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