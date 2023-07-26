Які кольори одягу зроблять вашу фігуру стрункішою: поради стилістів

Існують певні кольори, які можуть зробити ваш образ дорожчим, а фігуру стрункішою.

Ми підкажемо, які кольори одягу, які допоможуть приховати недоліки і створять враження стрункості.

Візуальний обман пов’язаний із здатністю кольорового предмета відбивати чи поглинати світлові промені. Стилісти кажуть, що фактичні кольори (червоний, синій, зелений, фіолетовий) не впливають на сприйняття ваги. Але важливо враховувати яскравість та насиченість відтінку одягу. Як правило, такі кольори робитимуть фігуру стрункішою.

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Якщо ви не бажаєте сильно виділятись, можете використовувати приглушені або темні кольори як основу вашого образу, але одночасно додавати яскраві акценти, наприклад, насичений колір сумочки, взуття або головного убору. Такі деталі допоможуть відвернути увагу від "проблемних" зон.

Експерти також рекомендують використовувати принцип контрасту та силуету. Контраст у вашому одязі допоможе підкреслити виграшні області фігури та приховати проблемні ділянки, створюючи гармонійний і стрункий вигляд.

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