Лаконічні та сміливі моделі: п'ять найстильніших спідниць на літо 2023 року

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Стилісти показали модні спідниці, які обов'язково мають бути в гардеробі влітку 2023 року. Моделі вражають різноманітністю та приємно дивують.

Серед цьогорічних трендів можна підібрати для себе дуже вдалий варіант. Найбільш популярними є джинсові спідниці, кроше тощо.

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Джинсова спідниця довжини максі

Просто must have на літо 2023 року – подовжена джинсова спідниця. Така річ обов'язково має бути в гардеробі.

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Кроше

Влітку популярними будуть спідниці з трикотажу у стилі кроше. У вдалому поєднанні вони будуть цікавими та стильними.

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Спідниця з розрізом

Головна модель року – спідниця з розрізом, яка дуже жіночна, а глибокий виріз витягне візуально силует.

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Спідниці у білизняному стилі

Легкі спідниці досі залишаються актуальними, а кожного сезону змінюється тільки їхня довжина, кольори та інші деталі. Нині обирайте подовжені деталі.

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Шкіряна спідниця

Шкіра досі залишається на піку популярності, а вдалими будуть базові та лаконічні моделі.

Стильні спідниці на літо 2023 - яку спідницю обрати на літо - модні тренди 2023

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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