Лаконичные и смелые модели: пять самых стильных юбок на лето 2023 года
Стилисты показали модные юбки, которые обязательно должны находиться в гардеробе летом 2023 года. Модели удивляют разнообразием и приятно удивляют.
Среди трендов этого года можно подобрать для себя очень удачный вариант. Наиболее популярны джинсовые юбки, кроше и т.д.
Читайте также: Пять модных купальников на лето, которые сделают вас более стройными (фото)
Джинсовая юбка длины макси
Просто must have на лето 2023 – удлиненная джинсовая юбка. Такое дело обязательно должно быть в гардеробе.
кроше
Летом популярны будут юбки из трикотажа в стиле кроше. В удачном сочетании они будут интересны и стильны.
Юбка с разрезом
Главная модель года – юбка с разрезом, которая очень женственна, а глубокий вырез вытянет визуально силуэт.
Юбки в белье
Легкие юбки до сих пор остаются актуальными, а каждый сезон меняется только их длина, цвета и другие детали. В настоящее время выбирайте удлиненные детали.
Кожаная юбка
Кожа остается на пике популярности, а удачными будут базовые и лаконичные модели.
Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!